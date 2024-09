Dans des propos accordés à Sky Sports et rapportés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a donné son avis sur l’éli­mi­na­tion précoce de Novak Djokovic à l’US Open.

« Il a eu une période telle­ment chargée et des défis à relever avec sa bles­sure au genou, mais il est évident que les Jeux olym­piques étaient son objectif. J’ai été surpris par la perfor­mance de Djokovic car nous sommes telle­ment habi­tués à le voir produire des master­classes, mais nous avions dit que cette année, avec Roland‐Garros, Wimbledon, les Jeux Olympiques et l’US Open si proches, cela s’an­non­çait compliqué. Il est facile de se concen­trer sur les exigences physiques, mais il y avait aussi les exigences mentales et émotion­nelles. Djokovic était à plat, mais ce n’est pas la dernière fois que nous l’avons vu, c’est certain. »