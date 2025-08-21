Dans le monde de la petite balle jaune, tout va très vite, Victoria Mboko en a été témoin cette saison. Au 333e rang mondial début 2025, la Canadienne est désormais au 24e rang WTA. Une progression fulgurante surtout due à son sacre à domicile contre Naomi Osaka, au WTA 1000 de Toronto (6−2, 4–6, 1–6).
Avec les forfaits de Paula Badosa et Zheng Qinwen, elle sera tête de série numéro 22 de l’US Open. Un statut qui devrait la protéger sur les premiers tours, des cadors du circuit.
Invité du podcast Serve with Andy Roddick, la native de Charlotte (Etats‐Unis) a donné ses impressions, avant d’aborder la dernière levée du Grand Chelem.
« Honnêtement, si vous m’aviez dit il y a un an que j’allais être directement admise dans le tableau principal de l’US Open, je vous aurais répondu que vous étiez fou. Mais je suis super excitée. Je vais être tête de série, ce qui est complètement fou. Bien sûr, c’est une approche différente, car vous savez déjà que vous êtes dans le tableau, vous avez donc un programme plus clair de ce à quoi va ressembler cette semaine. Je suis vraiment très enthousiaste. Je veux m’amuser autant que possible, et c’est aussi la première fois que je participe au tableau principal de l’US Open sur le circuit WTA, donc c’est une expérience vraiment nouvelle pour moi. C’est une opportunité formidable, je veux juste en profiter autant que possible et m’amuser autant que possible ».
Publié le jeudi 21 août 2025 à 15:15