Dans le monde de la petite balle jaune, tout va très vite, Victoria Mboko en a été témoin cette saison. Au 333e rang mondial début 2025, la Canadienne est désor­mais au 24e rang WTA. Une progres­sion fulgu­rante surtout due à son sacre à domi­cile contre Naomi Osaka, au WTA 1000 de Toronto (6−2, 4–6, 1–6).

Avec les forfaits de Paula Badosa et Zheng Qinwen, elle sera tête de série numéro 22 de l’US Open. Un statut qui devrait la protéger sur les premiers tours, des cadors du circuit.

Invité du podcast Serve with Andy Roddick, la native de Charlotte (Etats‐Unis) a donné ses impres­sions, avant d’aborder la dernière levée du Grand Chelem.

« Honnêtement, si vous m’aviez dit il y a un an que j’al­lais être direc­te­ment admise dans le tableau prin­cipal de l’US Open, je vous aurais répondu que vous étiez fou. Mais je suis super excitée. Je vais être tête de série, ce qui est complè­te­ment fou. Bien sûr, c’est une approche diffé­rente, car vous savez déjà que vous êtes dans le tableau, vous avez donc un programme plus clair de ce à quoi va ressem­bler cette semaine. Je suis vrai­ment très enthou­siaste. Je veux m’amuser autant que possible, et c’est aussi la première fois que je parti­cipe au tableau prin­cipal de l’US Open sur le circuit WTA, donc c’est une expé­rience vrai­ment nouvelle pour moi. C’est une oppor­tu­nité formi­dable, je veux juste en profiter autant que possible et m’amuser autant que possible ».