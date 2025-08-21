« Je me suis mis dans la meilleure position possible et maintenant je vais laisser mon tennis parler », annonçait Nick Kyrgios en décembre dernier. Il faut dire que les choses sont loin de se passer comme l’Australien l’avait prévu. De retour, sur les courts, après deux saisons quasiment blanches, gêné par une blessure au poignet, le finaliste de Wimbledon 2022 souhaitait revenir au premier plan.
Le bilan est très maigre, avec quatre matchs au compteur, le dernier en date remontant au 21 mars, contre Karen Khachanov, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Depuis, plus rien, le natif de Melbourne enchaîne les forfaits, alors qu’il présageait un temps refaire son apparition sur le circuit à Roland‐Garros, puis à Wimbledon.
Si Kyrgios envisageait de participer à l’US Open, il a revu une nouvelle fois ses plans, son forfait pour Flushing Meadows est officialisé. Son nom vient s’ajouter à une liste d’absents déjà conséquente, avec Arthur Fils, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov, Kei Nishikori.
❌ NICK KYRGIOS NO JUGARÁ EL #USOPEN. pic.twitter.com/iyFoILasvv— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 21, 2025
Plus les jours passent, plus les espoirs de revoir le fantasque australien à un niveau compétitif s’estompent.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 15:45