« Je me suis mis dans la meilleure posi­tion possible et main­te­nant je vais laisser mon tennis parler », annon­çait Nick Kyrgios en décembre dernier. Il faut dire que les choses sont loin de se passer comme l’Australien l’avait prévu. De retour, sur les courts, après deux saisons quasi­ment blanches, gêné par une bles­sure au poignet, le fina­liste de Wimbledon 2022 souhai­tait revenir au premier plan.

Le bilan est très maigre, avec quatre matchs au comp­teur, le dernier en date remon­tant au 21 mars, contre Karen Khachanov, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Depuis, plus rien, le natif de Melbourne enchaîne les forfaits, alors qu’il présa­geait un temps refaire son appa­ri­tion sur le circuit à Roland‐Garros, puis à Wimbledon.

Si Kyrgios envi­sa­geait de parti­ciper à l’US Open, il a revu une nouvelle fois ses plans, son forfait pour Flushing Meadows est offi­cia­lisé. Son nom vient s’ajouter à une liste d’ab­sents déjà consé­quente, avec Arthur Fils, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov, Kei Nishikori.

Plus les jours passent, plus les espoirs de revoir le fantasque austra­lien à un niveau compé­titif s’estompent.