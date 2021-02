A défaut d’en voir demain, on a pu se réga­ler de ten­nis au court de la nuit. Et s’il n’é­tait pro­ba­ble­ment pas le plus atten­du, le match Taylor Fritz‐Federico Coria comp­tant pour le 2ème tour du Murray River Open a livré son comp­tant de jolis coups. Dont un par­ti­cu­liè­re­ment réus­si, avec le magni­fique ser­vice « inver­sé » (soit frap­per la balle avec l’autre face de la raquette au moment de ser­vir) réa­li­sé par l’Américain. Un coup superbe, qui ne l’a pas empê­ché de perdre le point… Avant de rem­por­ter tran­quille­ment le match, 6–2, 6–1.

Ce ser­vice de Taylor Fritz 😵



(🎥 @TennisTV) pic.twitter.com/ChvJIbsdlE — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) February 3, 2021