Le tennis canadien a le vent en poupe. Après avoir connu l’émergence d’Eugenie Bouchard (finaliste à Wimbledon en 2014) puis de Milos Raonic (finaliste à Wimbledon en 2016), le Canada possède actuellement l’une des meilleures générations au monde avec Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Bianca Andreescu (lauréate de l’US Open 2019). Leylah Fernandez est la dernière étoile montante du pays. A 17 ans, elle est déjà 118e mondiale et elle a fait parler d’elle en début d’année avec une finale à Acapulco puis un quart à Monterrey. La native de Montréal et sa famille ont été au coeur d’un reportage réalisé par Radio-Canada. On y voit le dévouement d’une famille et notamment du père.