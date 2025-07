« Pourquoi ne pas jouer comme ça chaque jour et gagner des millions ? Non, il décide de faire ça une fois », a lâché Daniil Medvedev sur le court, avant d’en remettre une couche en confé­rence de presse après sa défaite contre Benjamin Bonzi au premier tour de Wimbledon.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français a donné son ressenti : « C’est la plus belle (victoire). Je trouve ça spécial de le faire ici à Wimbledon. C’est un niveau que je suis capable de trouver de temps en temps, si je le trou­vais à tous les matches et à chaque tournoi, je ne serais pas à ce classement‐là ! Mais je n’ai pas eu l’im­pres­sion de surjouer, j’avais ce niveau à Madrid en avril avant de me blesser (aux abdo­mi­naux). Ma saison manque de régu­la­rité et j’ai­me­rais beau­coup jouer comme ça toute l’année, c’est sûr ! »