Lors de son média day, Novak est revenu sur le fait que sa réédu­ca­tion ait été plus rapide que pour une personne normale.

« Ce n’est peut‐être pas l’idéal aux yeux des méde­cins et des spécia­listes qui vous diraient norma­le­ment qu’il faut entre trois et six semaines, c’est proba­ble­ment parce que vous ne voulez pas prendre trop de risques et donner du temps à votre genou et à votre corps. ne pas prendre trop de risques et donner du temps à votre genou et à votre corps. Mais c’est aussi une ques­tion d’in­di­vidu. C’est très subjectif. Tout le monde Chacun réagit diffé­rem­ment à la récu­pé­ra­tion, à la bles­sure, à la réédu­ca­tion, aux exer­cices. Si j’avais eu un jour où mon genou s’était enflammé et que j’avais eu un problème, des gonfle­ments j’aurai ralenti. Ma parti­ci­pa­tion aurait été alors remise en ques­tion. Mais cela ne s’est pas produit. Mon inten­sité est très élevée en ce moment. J’ai joué, oui, deux sets, une heure et demie, avec Medvedev, puis une heure avec Ruusuvuori. J’ai joué trois sets et demi hier Un autre set et demi aujourd’hui. Le genou va très bien. Le genou n’a pas réagi néga­ti­ve­ment néga­tive. C’est une bonne chose »