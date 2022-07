Maître ultime de l’ins­tant présent comme il l’a encore prouvé ce mercredi face à Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon, Rafael Nadal a visi­ble­ment inspiré Novak Djokovic.

Ce dernier, inter­rogé sur l’après Wimbledon étant donné qu’il est toujours interdit de séjour aux États‐Unis en raison de son statut de non‐vacciné, a préféré évacuer toutes ces ques­tions inutiles afin de se concen­trer sur le seul moment qui compte.

« Je ne dirais pas que j’ai une toute nouvelle moti­va­tion en raison des circons­tances. Je suis toujours très motivé pour montrer mon meilleur tennis lors des tour­nois du Grand Chelem, surtout ici, qui est proba­ble­ment le tournoi le plus impor­tant de l’his­toire de notre sport. J’ai toujours dit que ce tournoi et ce Centre Court m’ont donné envie de jouer au tennis. Mon rêve d’en­fant était d’être ici. Chaque fois que j’entre sur le terrain, je me sens obligé de donner le meilleur de moi‐même, motivé aussi par le cadre de ce terrain et de ce tournoi. Ce qui se passera après Wimbledon est impré­vi­sible, donc je n’y prête pas trop d’at­ten­tion. J’essaie de diriger mes pensées sur l’ins­tant présent et nous verrons ce qui adviendra. »