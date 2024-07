Dans des propos rapportés par Marca, Juan Carlos Ferrero a évoqué avec confiance et précau­tion la demi‐finale à venir de son joueur, Carlos Alcaraz, contre Daniil Medvedev, tout juste tombeur de Jannik Sinner en quarts de Wimbledon.

« Medvedev a gagné le respect. Hier, il a battu Sinner, dont on disait qu’il était presque imbat­table sur gazon en raison de son style de jeu. Il est vrai que Carlos joue diffé­rem­ment de Jannik et qu’il peut faire un peu plus de dégâts dans son style de jeu. Nous sommes concen­trés au maximum et avec le maximum de précau­tions. Nous avons battu Daniil ici l’année dernière, mais c’est lui qui nous avait battus en demi‐finale de l’US Open. Le fait que les défaites ne l’af­fectent pas et qu’elles l’aident à s’amé­liorer en dit long sur lui. Je suis sûr qu’il essaiera quelque chose de diffé­rent vendredi. »