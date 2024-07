Arthur Rinderknech aurait peut‐être mieux fait de se taire.

En toisant l’Américain quelques heures avant de le retrouver au deuxième tour de Wimbledon ce jeudi, un an après une première confron­ta­tion tendue à Roland‐Garros, le Français, battu en quatre sets, a sans doute commis une belle erreur.

Remonté, le 12e joueur mondial lui a d’abord glissé quelques mots lors de la poignée de main au filet, avant de s’ex­primer plus longue­ment à ce sujet en confé­rence de presse d’après match. Et il ne mâche pas ses mots.

« Je n’ai pas l’ha­bi­tude de surveiller ce genre de choses, mais il est diffi­cile de ne pas le voir quand quel­qu’un fait tout son possible pour vous lancer une fléchette. C’était diffi­cile à rater parce que tout le monde m’a tagué, et les gens ont fait en sorte que je voie ses décla­ra­tions. Dès que j’ai vu ses décla­ra­tions, le match était terminé », a déclaré Taylor lors d’une confé­rence de presse. C’est quelque chose qui me donne du feu supplé­men­taire, évidem­ment. Je suis une personne très calme. Je ne fais rien qui puisse déranger qui que ce soit, donc quand quel­qu’un le fait, je ne l’ac­cepte pas. Cela m’a donné une force supplé­men­taire pour gagner. Quand nous nous sommes rencon­trés au filet, je lui ai dit : ‘Bon vol de retour’. Il m’a dit qu’il jouait toujours en double et je lui ai dit : ‘Félicitations’. tant mieux pour lui. Je lui ai dit qu’il savait très bien ce qu’il avait fait. Il ne faut pas me manquer de respect avant un match et s’at­tendre à ce que je sois sympa. »