Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et déjà vain­queur de trois tour­nois du Grand Chelem diffé­rents à seule­ment 21 ans, le tout avec un style jeu attrayant et une tech­nique quasi­ment parfaite, Carlos Alcaraz suscite logi­que­ment l’ad­mi­ra­tion de ses pairs, des obser­va­teurs et dans fans.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien joueur trico­lore, Julien Varlet, qui s’est exprimé au sujet du prodige espa­gnol dans l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV.

« Alcaraz, c'est le Brésil au foot. Il apporte quelque chose au tennis de fabu­leux, même encore plus que Federer, dans le talent, dans sa façon de se déplacer, dans la finesse du jeu… »



« Quand tu regardes Alcaraz, t’as l’im­pres­sion de regarder le Brésil au foot, dans les belles années. À chaque point, à chaque jeu, il y a un coup qui est diffé­rent, il a le sourire. Il apporte un truc qui est fabu­leux. Les gens qui disaient que le tennis sera mort quand il n’y aura plus Federer, Nadal et Djokovic, mais lui, sincè­re­ment… l’op­po­si­tion Alcaraz‐Sinner, ça va nous proposer des matchs tout simple­ment phéno­mé­naux. Il apporte un truc, il a un style de jeu… Je trouve même qu’il touche encore autre chose que Federer, dans le talent, dans sa façon de se déplacer, dans la finesse du jeu. Quand tu le vois arriver à la volée, les amor­ties qu’il fait, il n’en fait pas juste pour les déposer, il rajoute un petit effet rétro. Franchement, je suis fan absolu d’Alcaraz. »