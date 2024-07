On le sait contre toute attente, John McEnroe a pris la défense de Novak au sujet de son atti­tude lors de l’in­ter­view d’après match face à Rune. Pour lui, il s’agit aussi de faire preuve d’un peu d’empathie concer­nant le Serbe.

« Il y a deux des plus grands artistes que nous ayons vus dans le tennis, Roger Federer et Rafa Nadal… qui peut se comparer à eux en termes de façon dont les gens les aiment ? Personne… C’est à cela qu’il fait face depuis 20 ans… Il ne mérite pas ça. Il s’est battu contre cela tout au long de sa carrière. Oui, il se nourrit d’énergie néga­tive. Et oui, je m’en suis parfois nourri. Mais je détes­tais ça d’une certaine manière. Voulez‐vous que les gens crient contre vous en espé­rant que vous perdrez ? Juste parce que tu es si bon, ils commencent à attirer l’autre gars sans autre raison que tu es si bon. C’est la raison pour laquelle les gens s’op­posent à lui »