Qualifié pour sa toute première demi‐finale en Grand Chelem après sa victoire en cinq sets face à Taylor Fritz à Wimbledon ce mercredi, Lorenzo Musetti va retrouver un certain Novak Djokovic à qui il avait donné du fil retordre le mois dernier au troi­sième tour de Roland‐Garros avant de s’in­cliner en cinq sets au bout de la nuit.

Lors de son passage au micro du stade pour la tradi­tion­nelle inter­view sur le court, l’Italien, conscient de l’im­mense défi qui l’at­tend, a bien l’in­ten­tion de le relever.

« Il connaît proba­ble­ment mieux que moi la surface et le Centre Court (rires). Blague à part, c’est une légende partout mais ici, à Wimbledon, ces dernières années, il a fait quelque chose d’im­pen­sable pour tout le monde. J’ai eu la chance de jouer contre lui à plusieurs reprises. Nous nous connais­sons bien. Les combats ont toujours été énormes. Je m’at­tends à un énorme combat. Je pense que ce sera l’un des défis les plus diffi­ciles à relever. Mais je suis un homme ambi­tieux et j’aime les défis. Je ferai de mon mieux. »