Lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax ce vendredi, l’an­cien 135e mondial et actuel consul­tant, Julien Varlet, a estimé que Novak Djokovic ne rempor­te­rait pas cette année un 8e titre à Wimbledon, un mois seule­ment après son opéra­tion du ménisque.

❌ « Djokovic ne gagnera pas Wimbledon. Physiquement, il ne tiendra pas. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/ItVOROr6xc — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 5, 2024

« Notez‐le : Djokovic ne gagnera pas Wimbledon. On a beau dire que c’était une petite opéra­tion, physi­que­ment, il ne va pas tenir. J’ai trouvé que sur la fin, il péchait un peu. Je pense qu’il essaie de compenser certains appuis avec sa jambe gauche. Son genou va le gêner à un moment ou un autre. Il n’aura pas retrouvé la confiance totale. En plus, je suis désolé, mais dans les vestiaires, ça se sait. Hurkacz et Kokkinakis se sont déjà blessés au genou sur ce début de Wimbledon. Djokovic va peut‐être gagner un ou deux matchs en plus, mais sur un match compliqué où il va falloir qu’il tire sur la machine, il lui manquera quelque chose. Je ne le vois sincè­re­ment pas aller au bout. »