Interrogé par Tennis Majors avant la finale Djokovic‐Alcaraz ce dimanche à Wimbledon, l’ul­time entraî­neur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a partagé une obser­va­tion parti­cu­liè­re­ment intéressante.

« Novak étudie si bien le jeu. Sur Sky Italia, nous analy­sions le match avant. Bien sûr, tout le monde a parlé de l’année dernière (quand Sinner menait deux sets zéro) et mon commen­taire était que, malheu­reu­se­ment, Novak a eu un an pour étudier Jannik. Je pense que Roger, lui, Rafa et Andy réflé­chissent bien au‐delà de leur propre jeu – ils sont très concen­trés sur leurs adver­saires. Ils ne doutent donc pas de leur propre talent. Ils savent exac­te­ment ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire. Ils passent donc tout leur temps à regarder ce qu’il y a de l’autre côté du filet. C’est un avan­tage énorme. »