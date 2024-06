Felix Auger‐Aliassime n’a pas fait le poids contre Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de Roland‐Garros (6−3, 6–3, 6–1). Touché à la cuisse, le Canadien a demandé un temps mort médical dans le deuxième set mais n’a pas voulu abandonner.

« Cela a été une première semaine de Grand Chelem avec un rythme diffé­rent, car avec la météo, je devais me préparer à jouer tous les jours depuis le début. J’ai joué samedi et j’ai joué dimanche, je ne sais pas si cela a eu un impact. J’étais bien, je pensais avoir bien géré la semaine avec mon équipe, mais c’est arrivé et pour l’ins­tant je n’ai pas de réponse. Si cela avait été plus grave, j’au­rais aban­donner. Mais person­nel­le­ment, je ne suis pas un grand fan des aban­dons, sauf si vous ne pouvez pas jouer », a expliqué FAA en confé­rence de presse.