Après un match en 5 sets face à Tiafoe, le tenant du titre a été plus que bous­culé par Ugo Humbert qui a mis du temps à croire en ses chances. En fin de match, l’Espagnol a prouvé une nouvelle fois qu’il avait un mental d’acier et que le money time état son allié. Comme il l’a explique plus le tournoi dure pour lui, plus il se sent en forme.

« C’est toujours fantas­tique de se quali­fier pour les quarts de finale, je me sens incroyable sur le terrain. Je m’amé­liore à chaque match que je joue, je me sens à l’aise, je marque de bons points, j’es­père que ça conti­nuera comme ça. J’ai main­tenu un très haut niveau de concen­tra­tion tout au long le match. Le troi­sième set a été diffi­cile pour moi mais j’ai su faire front »