Pour le consul­tant d’Eurosport, la Polonaise a clai­re­ment le talent et la déter­mi­na­tion pour être une joueuse de premier plan sur le gazon londo­nien, même si elle doute encore d’elle‐même et de son confort sur herbe.

Le multiple gagnant de Roland‐Garros consi­dère qu’il n’est pas forcé­ment obligé de se sentir parfai­te­ment à l’aise sur une surface pour être capable d’y performer à son meilleur niveau .

En effet, malgré son bilan assez dantesque sur herbe, elle qui a gagné 5 matchs pour 6 défaites avant le tournoi de Bad Hamburg cette semaine, on pour­rait avoir des ques­tion­ne­ments sur son éven­tuel parcours à Londres. Mais rien de vrai­ment inquié­tant donc selon le Suédois :

« Je pense qu’Iga a proba­ble­ment dépassé le stade où elle se dit : ‘J’espère et je souhaite devenir une grande joueuse de gazon, je me sens à l’aise sur cette surface’. Je pense qu’elle a déjà compris que non, elle ne se sentira pas à l’aise sur un court en gazon. Elle va apprendre à mieux jouer sur cette surface. Sera‐t‐elle un jour une meilleure joueuse sur gazon que sur terre battue ? Non. Sera‐t‐elle meilleure sur gazon que sur dur ? Très proba­ble­ment pas. Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas gagner le tournoi. Je pense donc que pour elle, le rêve n’est peut‐être plus celui de gagner six ou sept Wimbledon, mais elle sait que le rêve est vivant. En se disant juste­ment : ‘Je peux gagner Wimbledon. Je sais comment jouer sur le gazon’ ».