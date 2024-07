Opéré du ménisque il y a moins d’un mois, après son forfait à Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est imposé au premier tour de Wimbledon ce mardi. Après sa victoire contre le 123e mondial Vit Kopriva, le Serbe a exprimé son amour pour ce tournoi qu’il ne voulait abso­lu­ment pas manquer.

« J’ai essayé de me concen­trer sur le jeu et de ne pas trop penser à mon genou. Tout ce que je pouvais faire, je l’ai fait, avec mon équipe, au cours des trois dernières semaines et demie afin de me donner une chance de pouvoir jouer. Si ça avait été n’im­porte quel autre tournoi, je n’au­rais pas pris autant de risques, mais j’aime Wimbledon. J’étais très satis­fait de la façon dont je me suis déplacé sur le court. »