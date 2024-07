Même si le gazon n’est clai­re­ment pas la tasse de thé d’Iga Swiatek, Yulia Putintseva a quand même réalisé un vrai petit exploit en s’of­frant, ce samedi, la numéro 1 mondiale au troi­sième tour de Wimbledon.

La Kazakhe et 35e joueuse mondiale, toujours très expres­sive sur et en dehors du court, était forcé­ment aux anges lors de l’in­ter­view d’après match sur le Centre Court. Extraits.

Question : « Comment vous avez fait pour battre la numéro 1 mondiale ? »

Yulia Putintseva : « C’est génial. C’est vrai­ment génial. Je ne sais pas. J’étais telle­ment concen­trée sur le fait de jouer vite et de ne pas lui laisser de temps. Cela a fonc­tionné, donc c’est à peu près tout. Le public a été d’un grand soutien. Je le ressen­tais sur le terrain. C’est la raison pour laquelle j’étais en feu. J’ai essayé de vous divertir de plus en plus avec mes coups (rires). »

Et lors­qu’on a demandé à Yulia ce que cela lui faisait d’af­fronter en huitièmes de finale la Lettone, Jelena Ostapenka, elle aussi dotée d’un tempé­ra­ment volca­nique, voici sa réponse : « Est‐ce que je peux me reposer un moment (rires) ? »