Les éloges pour Carlos Alcaraz ne semblent plus s’arrêter depuis sa victoire à Wimbledon. La dernière person­na­lité à s’être exprimé sur le Murcien est Gabriela Sabatini une ancienne joueuse qui a eu l’occasion de le rencon­trer à Buenos Aires :

« J’ai vu Carlitos jouer, je l’ai vu à Buenos Aires au début de la saison, et c’est incroyable tout ce qu’il réalise. À Wimbledon, il a montré quelque chose de plus au niveau de la matu­rité, il a montré cette matu­rité pour gérer un tel match contre quel­qu’un comme Djokovic. Nous savons déjà ce qu’est un joueur de tennis et un athlète, les condi­tions qu’il a sur le terrain et sa menta­lité, mais cet après‐midi‐là, il a montré quelque chose de plus »