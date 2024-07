Vit Kopriva, joueur tchèque de 27 ans tombeur de Richard Gasquet au dernier tour des quali­fi­ca­tions, se souviendra toute sa vie de ce match sur le Centre Court de Wimbledon contre Novak Djokovic.

S’il avait déjà vu jouer le Serbe de très nombreuses fois, le 123e mondial a tout de même été surpris par plusieurs aspects du jeu de son bour­reau du jour.

« J’ai été bruta­le­ment surpris par un aspect de son jeu en parti­cu­lier : la préci­sion de son service. J’espérais qu’il me donne­rait quelques balles plus faciles, mais jouer contre lui était terri­ble­ment diffi­cile. Chaque balle que je lui donnais me reve­nait plus vite. C’était irréel de voir à quel point il me rendait la pareille », a confié Kopriva au média iDNES.