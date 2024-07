Blessé, Andy Murray ne pourra jouer le simple mais parti­ci­pera au tournoi de double avec son frère.

Ce sera pour lui le seul moyen de faire ses adieux à son public.

Evidemment lors des confé­rences de presse des stars du tableau, les jour­na­liste locaux veulent vrai­ment savoir si Andy a marqué les esprits.

C’est la ques­tion posée à Zverev qui a déroulé au 1er tour. Sa réponse est plutôt inédite.

« Je pense qu’il y a deux parties dans son carrière : avant et après la bles­sure. Pour moi, l’après bles­sure est la partie la plus impres­sion­nante que celle d’avant La façon dont il s’est battu et a fait preuve de passion pour le sport. Cela a accentué sa noto­riété déjà très forte, et il regroupé aussi autour de lui de nouveaux fans. Il a vrai­ment gagné l’amour de la foule après la bles­sure, montrant vrai­ment à quel point il aime le sport, combien il apprécie d’être sur le court en se battant sur chaque point. Pour moi, cela la chose la plus impres­sion­nante plus que ces titres ou son palmarès »