Dans un match décousu, Caro a fait preuve de calme face à Blinkova qui est une joueuse dangereuse.

Cette victoire en deux manches (6−4, 7–5) lance le tournoi pour la Tricolore que l’on voyait déjà en danger.

En confé­rence de presse, elle a évoqué l’idée que sa vie person­nelle devenue plus « amou­reuse » chan­geait vrai­ment la donne d’au­tant que derniè­re­ment elle s’est fiancée.

« Ça fait du bien, forcé­ment. Ça donne beau­coup d’émo­tions, ça permet de construire le futur. Ça fait plus d’un an qu’on était ensemble et ça m’aide beau­coup, dans des saisons compli­quées, de pouvoir parler avec quel­qu’un exté­rieur au tennis qui est là pour me soutenir sans me juger en essayant de me pousser au maximum »