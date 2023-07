Adepte des tatouages, Marketa Vondrousova s’est exprimé sur le sujet lors de sa confé­rence de presse après sa belle victoire contre Elina Svitolina en demi‐finales de Wimbledon.

« J’ai fait un pari avec mon entraî­neur. Si je remporte un titre du Grand Chelem, il se fait un tatouage alors j’es­père en gagner au moins un (sourire). Nous verrons ce qui se passera et ce que je ferai. Pour moi, c’est aussi de l’art. Je ne sais pas, j’aime ça. J’apprécie les gens qui font ça. C’est à la fois un travail et un art, et j’ap­précie les gens », a expliqué la Tchèque, qui n’est plus qu’à un match de décro­cher le graal.

Elle affron­tera Ons Jabeur en finale samedi sur le gazon londonien.