Vous avez été la moitié (50 %) à voter pour le duel entre Victoria Azarenka et Serena Williams comme match de l’année 2020 chez les dames. Comptant pour les demi-finales de l’US Open, le 11 septembre dernier, à New-York, cette partie a été remportée par la Biélorusse après un match « vintage » de très haut niveau : 1-6, 6-3, 6-3 après 1h50 de jeu.

Azarenka/Williams devance largement la finale de l’Open d’Australie entre Sofia Kenin et Garbine Muguruza (24 %), l’autre demi-finale de l’US Open entre la future lauréate Naomi Osaka et Jennifer Brady (15 %) et la finale du tournoi de Dubaï entre Simona Halep et Elena Rybakina (11 %).