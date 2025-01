Alors que la Pologne s’est inclinée ce dimanche en finale de la United Cup face aux États‐Unis, Iga Swiatek, battue par Cori Gauff et auteur d’une poignée de main glaciale au filet, a tenu à calmer le jeu lors de l’in­ter­view sur le court pendant la remise des prix en féli­ci­tant chaleu­reu­se­ment l’équipe américaine.

Iga Swiatek after team Poland loses in the final of United Cup to Team USA



“I wanted to thank the team, because as you could see on the bench, we had such an amazing atmos­phere even though this event is exhaus­ting, this is what makes it so special and amazing.. Having the… pic.twitter.com/xPoe41E973