Malgré sa défaite en finale de l’ATP 250 de Hong‐Kong face au Français Alexandre Muller ce dimanche, Kei Nishikori peut être satis­fait et fier de lui après avoir atteint sa première finale sur le circuit ATP depuis 2018.

C’est d’ailleurs le sens du message qu’il a publié avant de s’en­voler pour Melbourne et l’Open d’Australie qui doit débuter dans exac­te­ment une semaine.

Thank you @Hkto_mens for a great week. To start the year with a final makes me happy. Appreciate the WC!!

Look forward to the best slam of the year next ! @AustralianOpen. Traveling to Melbourne in the morning. https://t.co/PypXddvWWx