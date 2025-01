Forcément heureux après avoir décroché le premier titre de sa carrière sur l’ATP 250 de Hong‐Kong, Alexandre Muller, tombeur en trois sets de Kei Nishikori ce dimanche en finale, n’a pas pour autant oublié de rendre un très bel hommage à son adver­saire lors de l’in­ter­view sur le court.

« Félicitations Kei pour cette semaine, je suis juste heureux de te voir sur le court sans bles­sure, c’est la meilleure des nouvelles pour le tennis de te voir jouer. Alors bonne chance pour la semaine prochaine en Australie et je souhaite le meilleur. »

🙏 @Alex2Mumu for the kind words. Congrats today. Well deserved win with great matches this whole week. https://t.co/aclvG1jsS4