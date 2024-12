Récemment invitée d’une émis­sion russe sur Youtube, l’an­cienne numéro 1 mondiale et triple fina­liste en Grand Chelem, Dinara Safina, a été invitée à réagir à l’af­faire qui a touché Iga Swiatek, suspendue un mois pour dopage après une conta­mi­na­tion invo­lon­taire liée à la prise d’un médicament.

Si la soeur de Marat a préféré ne pas entrer dans les détails de l’af­faire, elle a en revanche un avis bien tranché sur l’at­ti­tude de la Polonaise qui cache selon elle une vraie anxiété.

« Ce sera inté­res­sant de regarder Iga à l’avenir. Pour une raison quel­conque, il me semble que son atti­tude masque très bien son émoti­vité. C’est un robot, elle arrive sur le court comme si elle n’avait aucune émotion. Mais j’ai le senti­ment que quelque chose pour­rait mal tourner et que tout pour­rait s’effondrer. De l’ex­té­rieur, il semble que tout soit trop préten­tieux et professionnel. »