Après être revenu sur l’im­mense héri­tage laissé par Rafael Nadal et sa riva­lité face à Roger Federer, Carlos Moya, dernier entraî­neur de l’homme aux 14 Roland‐Garros, a égale­ment évoqué l’émer­gence d’un certain Novak Djokovic lors d’un entre­tien spécial avec l’ATP. Une émer­gence qui a donné nais­sance au fameux Big 3.

« Entre 2005 et 2009, les duels entre Nadal et Federer ont élevé le tennis au rang de sport à part entière. Chaque match était un événe­ment télé­vi­suel mondial. L’attention de la télé­vi­sion et des jour­naux a grimpé en flèche, tout comme les ventes de billets : tout le monde voulait être témoin de leur gran­deur. Mais depuis 2005, Nadal a égale­ment commencé à garder un œil sur Novak Djokovic, un Serbe d’un an plus jeune qui a remporté son premier tournoi du chelem en 2008. Le « Big 2 » avec Nadal et Federer était sur le point de devenir le « Big 3 ». Au cours du premier semestre 2011, Djokovic a battu le numéro un mondial Nadal lors de quatre finales consé­cu­tives du Masters 1000. Battre le meilleur joueur du monde sur la terre battue est un exploit incroyable. Il a ensuite battu l’Espagnol en finale de Wimbledon et de l’US Open. Djokovic est devenu numéro 1 mondial pour la première fois et Rafa a décou­vert un nouveau rival redou­table dans la bataille pour la supré­matie du tennis. »