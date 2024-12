Au cours d’un long entre­tien spécial dédié à Rafael Nadal, Carlos Moya, son entraî­neur de 2018 à 2024, a raconté l’his­toire du cham­pion major­quin qui est aussi l’un de ses amis intimes.

Et Carlos a notam­ment insisté sur l’hé­ri­tage que va laisser l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« L’influence de Rafa sur le tennis perdu­rera long­temps après sa retraite. Superstar mondiale, il était aimé des fans du monde entier grâce à son dévoue­ment, sa rési­lience et sa person­na­lité. Il a aidé le tennis à faire progresser le jeu grâce à sa voix, en faveur de l’amé­lio­ra­tion du sport. Sa maîtrise de soi est une lumière, une réfé­rence pour tous les jeunes joueurs du monde. En 1 307 matches sur le Tour, Rafa n’a jamais cassé une raquette. Il a toujours respecté ses adver­saires. Une défaite était de sa respon­sa­bi­lité. Il fut le premier à compli­menter son adver­saire. Il était le combat­tant par excel­lence : tenace, intense, éner­gique à chaque combat. Il trai­tait tout le monde de la même manière, du béné­vole au direc­teur du tournoi. Il était un modèle, sur et en dehors du terrain. Une inspi­ra­tion pour tout le monde. Son travail avec la Fondation Rafa Nadal et son Académie rendra son héri­tage encore plus grand à l’avenir, pour les nouvelles géné­ra­tions. Le sport ne peut qu’être recon­nais­sant qu’une icône comme Nadal ait joué un rôle de premier plan pendant si long­temps. C’est Rafael Nadal. Et c’est son histoire numéro 1. »