Alors que Caroline Garcia a récem­ment accepté d’être suivie par les caméras de Netflix pour être l’une des stars de saison 2 de la série‐documentaire Break Point sur les coulisses du circuit profes­sionnel, Florent Serra, ancien 36e joueur mondial et actuel consul­tant pour RMC Sport, a tenu à mettre en garde la Lyonnaise concer­nant cette déci­sion loin d’être anodine.

« Netflix fait comme les spon­sors, ils misent sur Caroline, et là ils ont envie de faire le buzz. Imaginez que ça devienne la joueuse qui remporte un tournoi du Grand Chelem, encore mieux Roland‐Garros, ce serait magique. Le danger pour Caroline Garcia avec cette déci­sion, c’est de montrer une autre image de ce qu’elle est réel­le­ment. Et si du coup elle est moins elle‐même, ça peut te mettre un petit peu de pres­sion sur les épaules en voulant trop bien faire et tu peux t’égarer aussi dans ton projet. C’est cet effet qui peut être préju­di­ciable et qui fait un petit peu peur. »

📺 Nouvel épisode de Court N°1 consacré à Caroline Garcia et sa nouvelle noto­riété : elle parti­ci­pera en effet à la nouvelle saison de « Break Point » sur Netflix.



🎾 Avec @ericsalliot, @antrech et @fserra_81. — RMC Sport (@RMCsport) February 6, 2023

Les caméras de Netflix étaient d’ailleurs déjà présentes la semaine dernière pour le WTA 250 de Lyon. Tournoi sur lequel Caroline s’est inclinée en finale face à l’Américaine Alycia Parks.