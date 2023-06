Battue en quart de finale à Berlin par la future lauréate, la Tchèque Petra Kvitova, Caroline Garcia avait évoqué pour L’Équipe ses prédis­po­si­tions pour le jeu sur gazon. Prédispositions qui sont criantes telle­ment son tennis est adapté à cette surface.

C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé en double puisque la Française a remporté le titre à Berlin asso­ciée à la Brésilienne Luisa Stefani. Cette semaine, elle sera égale­ment alignée à Eastbourne car elle dit préférer les matchs à l’en­trai­ne­ment en ce moment.

« Le charme du gazon, c’est que tu repars sur une page blanche. Tout le monde est remis au même niveau, même si tu as pris de la confiance sur d’autres surfaces. Ça me fait du bien. Et ça me prouve une nouvelle fois que mon jeu s’ap­puie sur un bon swing de balle, sur la vitesse de la balle adverse, sur le fait de jouer tôt. Je ne force pas. Alors que c’est mon problème sur terre battue. J’ai tendance à vouloir en mettre trop. Alors que c’est juste­ment ma qualité de swing et ma qualité de relâ­che­ment qui m’aident dans mes frappes. »