🚨Official : Here are the 2023 WTA Awards winners:🌟



Best player : Iga Swiatek

Most improved player : Zheng Qinwen

Newcomer : Mirra Andreeva

Comeback player : Elina Svitolina

Fair‐play : Ons Jabeur

Best coach : Tomasz Wiktorowski (Iga Swiatek’s coach)



