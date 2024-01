On ne sait pas quoi penser de ce qu’il s’est passé ce jeudi soir sur le compte de la soeur de Naomi Osaka. On rappelle que Mari était aussi joueuse sur le circuit et qu’elle a arrêté sa carrière à 24 ans.

En effet, Mari a posté une lettre plus que viru­lente où elle a expliqué les agis­se­ments de son père. Et le moins que l’on puisse dire est que cela fait vrai­ment froid dans le dos. Mais le plus étrange est qu’elle a aussi supprimé son compte dans la foulée. Quelques obser­va­teurs avisés ont donc eu le temps de faire quelques copies d’écran.

Wow ! 😳 Naomi’s sister Mari Osaka posted this on her IG, then deleted her account. Hard to know what to think. pic.twitter.com/D1iCPwz3Qn — Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) January 5, 2024

Dans cette publi­ca­tion, Mari emploie des morts très forts. On a décidé de vous retrans­crire son post en intégralité.

« Je veux que tu saches à quel point tu me déçois et me dégoûtes, en tant que père et en tant qu’être humain en général. Tu as échoué de toutes les manières imagi­nables. Tu as abusé de moi depuis mon plus jeune âge et tu conti­nues à harceler ma mère. Tu conti­nues à la maltraiter émotion­nel­le­ment et tu t’in­tro­duis dans notre maison alors que tu as la tienne. Je rends tout cela public parce que tu es un lâche qui se cache derrière sa capa­cité physique pour me battre et notre refus d’ap­peler les flics contre toi. C’est fini, j’en ai vrai­ment fini avec toi et la prochaine fois que je te verrai, j’ap­pel­lerai la police. Considère cela comme une menace. Vu la façon dont tu m’as fait du mal, à moi et à notre famille, je ne regret­terai pas qu’ils te tuent, alors reviens à la maison et menace de me frapper à nouveau. Je me défen­drai et je me battrai pour nous deux. Je te tuerai à moins que tu ne me tues d’abord en appor­tant une arme comme le lâche que tu es. Alors vas‑y, voyons quel genre d’homme tu es vrai­ment, même si je sais depuis ma nais­sance que je suis la fille du diable. Que Dieu me vienne en aide quand il reviendra. »