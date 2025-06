Devenue maman en juillet 2024, Petra Kvitova a repris la compé­ti­tion mais pas pour très long­temps car elle a récem­ment annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière en fin de saison.

Double lauréate à Wimbledon (2011, 2014), la joueuse tchèque a démontré tout son courage lors­qu’elle est revenu à la compé­ti­tion en 2017, cinq mois après avoir été violem­ment atta­quée au couteau à son domi­cile et grave­ment blessée à la main.

« Tous les doigts de ma main gauche étaient coupés et les nerfs de mon pouce et de mon index sectionnés. Encore aujourd’hui, je n’ai pas récu­péré à 100 %. Je n’ai pas de sensi­bi­lité au bout de mon pouce et de mon index », expliquait‐elle récemment.

Interrogée par la WTA pour revenir sur la carrière de Kvitova, la légende Martina Navratilova a salué son courage.

« C’était incroyable, car elle n’a toujours pas retrouvé l’usage (total) de sa main. Je porte person­nel­le­ment une petite alliance à l’an­nu­laire, et je l’en­lève toujours car je ne sens pas la raquette de la même façon avec cette bague. Alors ne pas avoir de sensa­tion dans ces deux derniers doigts [de la main gauche], je ne peux pas imaginer pouvoir jouer. »