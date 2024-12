Toujours très attentif à la progres­sion des joueuses améri­caines et notam­ment de Coco Gauff, l’an­cien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, a récem­ment posté un message concer­nant les deux points faibles de l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale : le service et, surtout, le coup droit.

We will see right away if there has been a major tech­nical change in the serve and fore­hand. If they are the correct adjust­ments and the Muscle memory has been 100% extracted Coco with that foot speed and burning rage will enter a new age write a new page. @CocoGauff