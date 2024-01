Aryna Sabalenka a fait l’una­ni­mité dans le tableau féminin, en écra­sant toutes ses adver­saires pour défendre son titre à Melbourne sans concéder un seul set.

Bien qu’elle soit encore plutôt jeune du haut de ses 25 ans, la joueuse de Minsk a toujours été connue pour être très émotive, ce qui n’est jamais facile dans un sport comme le tennis, qui demande un contrôle de soi‐même quasi sans faille.

La Biélorusse s’est beau­coup améliorée sur cet aspect de sa person­na­lité, et elle s’en est montrée très fière dans une inter­view donnée à la WTA.

« Je suis très fière d’avoir pu mieux me comprendre. J’ai cette maîtrise de moi‐même. C’est une chose assez évidente, tout le monde le voit, mais c’est vrai­ment diffi­cile de s’amé­liorer quand on est une personne si émotive et qu’on a l’ha­bi­tude de surréagir tout le temps. Ce n’est pas comme si je ne respec­tais pas les gens avant, mais je respecte tout le monde plus qu’a­vant. C’est vrai­ment un travail diffi­cile d’ar­river à se contrôler sur le court. »