Après deux défaites consé­cu­tives aux premiers tours de l’Open d’Australie et d’Abu Dhabi, Caroline Garcia a débloqué son comp­teur en 2025 en venant à bout de la Chinoise Yuan (6−1, 7–6) pour son entrée en lice sur le WTA 500 de Doha.

Interrogée par nos confrère de L’Équipe à l’issue de cette victoire impor­tante pour sa confiance, la Lyonnaise a dévoilé qu’elle n’avait toujours pas engagé d’en­traî­neur et qu’elle se conten­tait pour l’ins­tant de la seule présence de son fiancé.

Et lors­qu’on lui a demandé si elle n’éva­cuait pas trop sa frus­tra­tion sur lui, voici sa réponse.

« Ça m’est arrivé l’année dernière. Pas de l’en­gueuler, mais parfois tu as besoin de sortir la frus­tra­tion et, malheu­reu­se­ment, tu la sors à la personne qui est là… Je ne m’étais jamais sentie aussi mal de toute ma vie ! Je ne me le suis pas pardonné. Et je n’ai pas envie d’être cette personne. »