En larmes sur le court à Abu Dhabi, éliminé d’en­trée à Doha, Ons Jabeur s’est confié sur ses doutes à The National News avant le début du WTA 1000 de Dubaï. Touchée au genou, la triple lauréate en Grand Chelem ne sait pas encore si elle pourra tenir son rang.

« Je pense que c’est la pire déci­sion que vous puis­siez (que je puisse, ndlr) prendre parce que mon cœur veut jouer mais mon corps ne me le permet pas. J’ai l’im­pres­sion qu’il faut que je prenne la bonne déci­sion et parfois, vous devez prendre des déci­sions qui ne plaisent pas à votre cœur. Mais tout ce que je sais, c’est que je fais de mon mieux pour être prête pour ce tournoi et être prête à jouer ici et à jouer devant des fans extraordinaires. »