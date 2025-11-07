Battue par Amanda Anisimova lors de son troi­sième match de poule et fina­le­ment éliminée du Masters féminin de Riyad, Iga Swiatek a poussé un ultime coup de gueule en confé­rence de presse avant de partir en vacances.

Alors que les meilleurs joueurs et joueuses du monde réclament toujours une meilleure répar­ti­tion des profits aux tour­nois du Grand Chelem, ces derniers font la sourde oreille. Une situa­tion qui exas­père la Polonaise.

« Ce serait formi­dable si les tour­nois du Grand Chelem voulaient discuter avec nous, car c’est ainsi que cela devrait se passer, et je ne comprends pas vrai­ment pour­quoi il n’y a plus de dialogue ouvert. Je pense que c’est clai­re­ment un recul et que les joueurs ne sont certai­ne­ment pas satis­faits de cette situation. »