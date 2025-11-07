Battue par Amanda Anisimova lors de son troisième match de poule et finalement éliminée du Masters féminin de Riyad, Iga Swiatek a poussé un ultime coup de gueule en conférence de presse avant de partir en vacances.
Alors que les meilleurs joueurs et joueuses du monde réclament toujours une meilleure répartition des profits aux tournois du Grand Chelem, ces derniers font la sourde oreille. Une situation qui exaspère la Polonaise.
« Ce serait formidable si les tournois du Grand Chelem voulaient discuter avec nous, car c’est ainsi que cela devrait se passer, et je ne comprends pas vraiment pourquoi il n’y a plus de dialogue ouvert. Je pense que c’est clairement un recul et que les joueurs ne sont certainement pas satisfaits de cette situation. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 09:58