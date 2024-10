Après sa large victoire contre Karolina Muchova en finale du WTA 1000 de Pékin (6−1, 6–3), syno­nyme de huitième titre en carrière, Cori Gauff a expliqué comment elle parve­nait à se décharger de la pression.

« Je suis assez mûre pour savoir que ce match n’al­lait pas changer ma vie. Quoi qu’il arrive, je savais que je serais fière de moi et de ce que j’avais fait cette semaine. Gagner des tour­nois m’a fait comprendre que tout va bien aujourd’hui, mais que demain un nouveau jour se lèvera et que je serai la même personne. Plus de 70% des gens sur Terre ne sauront même pas que j’ai gagné ce tournoi. Le tennis ne peut pas mesurer ma valeur en tant que personne. Lorsque vous réalisez cela, il est plus facile de gérer la pres­sion et de jouer de manière détendue »