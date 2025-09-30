De retour à la compé­ti­tion cette semaine sur le WTA 1000 de Pékin suite à une opéra­tion du poignet, Qinwen Zheng a préféré aban­donner au début du troi­sième set de son match face à Linda Noskova à cause de petites douleurs ressen­ties dans cette zone.

De passage en confé­rence de presse d’après match, la Chinoise a notam­ment été inter­rogée sur les propos forts d’Iga Swiatek concer­nant le calen­drier. Et visi­ble­ment, elle n’est pas vrai­ment d’accord.

« Je veux dire, cela fait partie du jeu. En tant que joueuse profes­sion­nelle, c’est comme ça, nous devons disputer autant de tour­nois parce que c’est ce que prévoit le calen­drier. Je pense que ma situa­tion est diffé­rente des autres. Je sors d’une opéra­tion chirur­gi­cale, et ma déci­sion de jouer ici a été prise à la hâte. Mais c’est aussi la bonne déci­sion pour moi, car je veux voir où en est mon corps actuel­le­ment. Bon, main­te­nant je sais que pour disputer un troi­sième set, le nombre de balles à frapper est trop impor­tant pour moi. Mais je ne pense pas que le calen­drier soit trop chargé pour les joueuses profes­sion­nelles, car les plus fortes survivent, et c’est la règle que j’ai en tête. »