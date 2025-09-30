De retour à la compétition cette semaine sur le WTA 1000 de Pékin suite à une opération du poignet, Qinwen Zheng a préféré abandonner au début du troisième set de son match face à Linda Noskova à cause de petites douleurs ressenties dans cette zone.
De passage en conférence de presse d’après match, la Chinoise a notamment été interrogée sur les propos forts d’Iga Swiatek concernant le calendrier. Et visiblement, elle n’est pas vraiment d’accord.
« Je veux dire, cela fait partie du jeu. En tant que joueuse professionnelle, c’est comme ça, nous devons disputer autant de tournois parce que c’est ce que prévoit le calendrier. Je pense que ma situation est différente des autres. Je sors d’une opération chirurgicale, et ma décision de jouer ici a été prise à la hâte. Mais c’est aussi la bonne décision pour moi, car je veux voir où en est mon corps actuellement. Bon, maintenant je sais que pour disputer un troisième set, le nombre de balles à frapper est trop important pour moi. Mais je ne pense pas que le calendrier soit trop chargé pour les joueuses professionnelles, car les plus fortes survivent, et c’est la règle que j’ai en tête. »
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 19:15