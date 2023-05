Rien ne va plus pour Caroline Garcia, battue par la 100e joueuse mondiale Camila Osorio ce samedi en 16es de finale à Rome, au terme d’une rencontre inter­rompue par la pluie et durant laquelle elle a commis 42 fautes. Déjà en pleurs sur le court lors du dernier chan­ge­ment de côté du match, la Française n’a pas pu retenir ses larmes non plus en confé­rence de presse.

« Souvent, les inten­tions ne sont pas mauvaises, mais la réali­sa­tion est assez mauvaise. Une fois que ça s’ac­cu­mule, je n’en peux plus, ça me soûle, ça me frustre énor­mé­ment. C’est dur. Je ne suis pas assez bien placée pour frapper aussi fort que j’ai­me­rais ou pour avancer autant. Ce sont des fautes bêtes, des erreurs de place­ment ou de luci­dité parce que les jambes, le place­ment et l’en­ga­ge­ment ne sont pas là. Ça fait des erreurs. Souvent, elles tombent au mauvais moment. Ça devient dur dans la tête de revenir (…) On a bien parlé avec Bertrand (Perret, son entraî­neur) de l’état d’es­prit. Il y a eu des bonnes choses au départ (au retour de l’in­ter­rup­tion), mais les fautes bêtes sont reve­nues assez rapi­de­ment. Je me suis coulée toute seule », a regretté la Française dans des propos rapportés par L’Equipe.