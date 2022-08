Osaka : « J’ai laissé les gens me traiter de faible mentalement pendant si longtemps que j’ai oublié qui j’étais »

Malgré sa défaite en deux manches (4–6, 4–6) face à Cori Gauff cette nuit sur le WTA 500 de San José, Naomi Osaka a quand même sauvé sept balles de match dans le deuxième set avant de s’incliner.

En confé­rence de presse à l’issue de la rencontre, la Japonaise a insisté sur sa menta­lité. « Quand je jouais, j’ai réalisé que j’ai laissé les gens me traiter de faible menta­le­ment pendant si long­temps que j’ai oublié qui j’étais. J’ai perdu aujourd’hui, mais je me sens vrai­ment confiante en qui je suis. J’ai l’im­pres­sion que la pres­sion ne me bat pas. Je suis la pres­sion. Je suis vrai­ment heureuse de ça. »