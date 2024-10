Alors qu’elle a la possi­bi­lité de rede­venir numéro 1 mondiale après l’avoir été pendant deux mois en 2023, Aryna Sabalenka, de passage en confé­rence de presse après sa qualification‐ pour le huitièmes de finale du WTA 1000 de Wuhan (6−4, 6–4, face à Siniakova), a été inter­rogée sur cet objectif de fin de saison.

Et la Biélorusse en a profité pour insister sur le fait que le tennis féminin avait vrai­ment besoin d’une riva­lité comme celle qu’elle entre­tient avec Iga Swiatek.

« Eh bien, c’est bien d’être en haut du tableau. Vous n’avez pas besoin de faire défiler la page jusqu’en bas pour voir votre adver­saire. Vous ouvrez simple­ment la page et vous y êtes (sourire). Non, je plai­sante. Je pense que c’est mon objectif depuis que je suis petite. Cela montre que je suis sur la bonne voie, que je travaille sur les bonnes choses. Cette riva­lité avec Iga est parti­cu­liè­re­ment impor­tante pour le tennis et quelque chose de très néces­saire, je dirais, pour le tennis féminin. Maintenir cette compé­ti­tion serait vrai­ment béné­fique pour le tennis. Bien sûr, c’est l’un de mes plus grands objec­tifs. Oui, je veux vrai­ment atteindre cet objectif. C’est une grande motivation. »