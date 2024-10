Stefanos Tsitsipas est vrai­ment remonté.

Sanctionné d’un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps au service lors de sa défaite face à Daniil Medvedev en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, le Grec, qui a ensuite tenu une conver­sa­tion lunaire avec l’ar­bitre de chaise, en a remis une couche en zone mixte après la rencontre.

« L’arbitre de chaise n’a pas pris une déci­sion intel­li­gente. Il a voulu inter­férer dans le bon match que Daniil et moi étions en train de jouer. C’est très déce­vant de voir un arbitre prendre une telle déci­sion, en me péna­li­sant pour un retard de deux secondes après un long point. Ce sport est très physique et nous avons besoin de récu­pérer, il n’y a aucune raison de faire ce qu’il a fait. A mon avis, ils ne peuvent pas compli­quer les choses comme ça, ils doivent faire preuve de bon sens. »