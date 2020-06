Le tournoi féminin de Wuhan aura-t-il lieu ? Lorsque la WTA a publié son nouveau calendrier, le tournoi chinois figurait bien sur la nouvelle programmation. Epicentre de la pandémie de Covid-19 d’où elle est partie, la ville chinoise doit organiser le tournoi en octobre prochain (19 au 25 octobre) et Brenda Perry, co-directrice de l’événement, se voulait optimiste comme elle l’a expliqué à l’agence Reuters. La Néo-Zélandaise attend l’approbation du gouvernement et la confirmation que les joueuses pourront voyager. Elle a tenu à souligner le travail effectué par les autorités lorsque de nouveaux cas sont arrivés en mai, faisant craindre une deuxième vague. La ville a alors testé près de 9,9 millions de personnes sur une population de 11 millions. « Je pense que Wuhan a fait un travail incroyable sur ce point », a souligné la co-directrice du tournoi. C’est un énorme symbole et je pense que ce serait très inspirant. Cela serait porteur d’espoir, non seulement pour Wuhan, mais aussi pour la Chine et le monde entier de surmonter un tel défi. Ils ont presque tout ramené à la normale, dans les transports, les restaurants, les cinémas et les gens retournent travailler dans les bureaux et les industries. Nous avons la chance que le tournoi en fin de saison et que nous avons le maximum de temps pour se préparer. »

Même si le tournoi est autorisé à se tenir, le plus sera de convaincre les joueuses de faire le déplacement. La co-directirce en a conscience : « Il sera important de communiquer avec les joueuses. Si c’est dangereux, je serai la première à leur dire de ne pas y aller. Aujourd’hui, je n’hésite pas du tout à aller à Wuhan. Je crois que c’est l’une des villes les plus sûres au monde, car elle a été l’une des plus éprouvées de la planète. » Le tournoi de Wuhan, Premier 5, connaîtra une baisse de prize money de 32 %.