Qinwen Zheng a encore été criti­quée pour son compor­te­ment la semaine dernière, lors de la finale du WTA 1000 de Wuhan contre Aryna Sabalenka, à qui elle a offert une nouvelle poignée de main glaciale. Comme à l’US Open.

La Chinoise est loin de faire l’una­ni­mité, comme en témoignent ces propos d’Emma Navarro pendant les Jeux Olympiques de Paris : « Je lui ai simple­ment dit que je ne la respec­tais pas en tant que compé­ti­trice. Je pense qu’elle aborde les choses de manière assez impi­toyable. Cela crée un vestiaire où il n’y a pas beau­coup de cama­ra­derie, donc c’est diffi­cile d’affronter une adver­saire comme ça, que je ne respecte vrai­ment pas. »

Mais la cham­pionne olym­pique et actuelle 7e mondiale ne semble pas du tout impactée par les critiques. Elle a expliqué dans le maga­zine Vogue Chine qu’elle n’était clai­re­ment pas là pour nouer des amitiés.

« Je n’ai pas changé d’avis (sur le fait de ne pas se faire d’amis sur le circuit), parce que si je veux me faire de vrais amies, je veux le meilleur pour elles, mais elles veulent aussi gagner. Il est diffi­cile de riva­liser avec des amies, elles ne seront pas heureuses si elles perdent, et je ne serai pas heureuse non plus si je perds », a assumé la joueuse de 22 ans dans des propos rapportés par Essentially Sports.